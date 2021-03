Castelletto senz’acqua da un paio d’ore per un guasto

Castelletto senz’acqua: un guasto alla rete ha provocato disagi in tutto il paese.

Castelletto senz’acqua

E’ di qualche ora fa l’avviso ufficiale con cui il Comune di Castelletto ha informato i cittadini della presenza di un guasto sulla rete pubblica dell’acqua. “In data odierna – scrivono dal municipio – in gran parte del territorio comunale si sta verificando mancanza di fornitura dell’acqua a causa della rottura di un tubo della rete idrica pubblica. E’ in corso intervento da parte di Acqua Novara Vco che si stima possa terminare entro le prossime 2 ore, salvo imprevisti. Ci scusiamo per il disagio”.