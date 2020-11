Incendio nel pomeriggio di ieri sabato 7 novembre 2020 a Castelletto Ticino.

Incendio a Castelletto

Alle 15 di ieri una squadra dei vigili del fuoco di Arona è intervenuta per l’incendio di una legnaia in via Oldrina.

L’intervento è valso all’ estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dei luoghi.