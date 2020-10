Castelletto Ticino: numeri in continuo aumento, i positivi sono 33 VIDEO

Castelletto Ticino: numeri in continuo aumento, i positivi sono 33

“33 positivi, 2 persone in ospedale e gli altri asintomatici. 51 in quarantena e 19 in isolamento fiduciario” sono questi i numeri del Covid a Castelletto Ticino comunicati dal sindaco Massimo Stilo che invita alla responsabilità.

“I numeri stanno cambiando in modo importante ed è per questo che abbiamo proprio bisogno di un grande senso di responsabilità. Massima attenzione per il contenimento del contagio: usate sempre la mascherina, evitate assembramenti, garantite distanziamento e igienizzatevi le mani.

Stiamo anche intensificando i controlli per il rispetto delle regole, abbiamo già applicato delle sanzione per il mancato uso della mascherina e lo stiamo facendo anche all’interno degli impianti sportivi, sia comunali che privati, dove è obbligatorio il rilievo della temperatura”.

