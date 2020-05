Cestini stracolmi e corvi per le strade di Arona

Cestini stracolmi e corvi che banchettano tra i rifiuti. E’ questa l’immagine a cui è capitato di assistere per le strade di Arona nei giorni scorsi.

Cestini stracolmi in centro

Anche Arona, come tutti i paesi dell’hinterland, sta vivendo la reclusione forzata imposta dall’emergenza Covid 19. Le strade sono per lo più deserte nelle lunghe giornate di questa primavera così incerta e instabile, e non solo a causa del clima. Unica eccezione le vie centrali, che si animano soprattutto al mattino nella zona della Posta e nei dintorni di alimentari e panetterie. E proprio in questo clima di desolazione spiccano i cestini dei rifiuti che posizionati in vari angoli della città, in questo periodo appaiono stracolmi non solo di piccoli rifiuti, ma anche di borse di spazzatura spesso sistemate alla bell’è meglio ai piedi dei cestini stessi.

I corvi banchettano

Inutile commentare che la delicata situazione sanitaria richiederebbe maggiore disciplina, dato che spesso le borse con la spazzatura sparsa, soprattutto nei parchi cittadini, attirano i corvi, che sono notoriamente sempre a caccia di cibo. Per non parlare delle deiezioni canine in cui mai come in questo periodo capita di imbattersi percorrendo i nostri marciapiedi e facendo lo slalom per non calpestarle. Stesso discorso per i sacchettini delle deiezioni abbandonati un po’ ovunque, persino sui muretti delle abitazioni.