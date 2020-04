Chiusure notturne sulla A26 questa settimana. Lavori in corso nella zona che costeggia il Lago Maggiore.

Chiusure notturne sulla A26 questa settimana

Problemi per chi viaggia nei prossimi giorni sulla A26 Voltri-Sempione. In particolare, dalle 22 di oggi martedì 28 aprile alle 6 di mercoledì 29 aprile, sarà chiuso per lavori il tratto della A26 in direzione nord compreso fra Arona e Carpugnino. Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Carpugnino. Uscita consigliata provenendo da Genova Voltri: Arona.

Tra Meina e Baveno

Negli stessi orari e nelle stesse giornate, sarà invece chiuso il tratto fra Baveno e Meina. in direzione sud. Entrata consigliata verso Genova Voltri: Meina. Uscita consigliata provenendo da Gravellona Toce: Baveno.