Chiusure sulla A26 per lavori

chiusure sull’autostrada a26 per lavori. Ecco quando.

Chiusure sulla A26

Dalle 21:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, si potranno seguire le indicazioni per la SS33 del Sempione e proseguire sulla SS32 fino alla stazione di Castelletto Ticino dove si potrà rientrare sulla D08 per proseguire verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

-dalle 21:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e anche in uscita per chi proviene dalla A26;

-nelle tre notti consecutive di mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 giugno, con orario 21:00-6:00, in uscita e in entrata, da e verso la A8 e la A26.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900 o di Besnate, al km 4+000.