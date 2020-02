Cocktail della bontà per la pet therapy al Cafè de la Sera.

Cocktail della bontà

Il cocktail della bontà per la pet therapy, disponibile al Cafè de la Sera ad Arona. Per ogni cocktail venduto, 2 euro verranno devoluti al progetto di pet therapy avviato in diverse case di riposo, fra cui quella di Arona, ideato e realizzato dal Rotary Club.

“Il cocktail della bontà è un bellissimo progetto rivolto ai giovani e ideato dai giovani soci del Rotaract di Orta San Giulio che hanno presentato in settimana l’idea al pubblico e alla stampa, al Cafè de la Sera che, nelle persone di Jacopo e Nicolò Simoni, ha da subito aderito alla proposta” così Chiara Autunno, Assessore alla cultura e al turismo.