Comignago attenzione alle truffe porta a porta

Allerta

I malintenzionati si travestirebbero anche con la divisa delle forze dell'ordine.

Sono stati segnalati diversi casi a Comignago e l'amministrazione invita i cittadini all'attenzione.

I tentativi di truffa

"Segnaliamo che sono in corso truffe in abitazione nel nostro territorio - fanno sapere dal gruppo Vivere Comignago - Chiediamo di prestare la massima attenzione e di contattare le forze dell'ordine in caso di dubbi. Attenzione: è stata segnalata la presenza di malintenzionati travestiti da operatori delle forze dell'ordine che con varie scuse tentano di entrare all'interno delle abitazioni. Cosa fare: prestare la massima attenzione, avvisare e tutelare le persone più a rischio".