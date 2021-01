Comune Castelletto: “Ecco chi sono gli operatori autorizzati per intervenire sui contatori del gas”

Comune Castelletto avverte i cittadini e nel tentativo di evitare il rischio di truffe, mette in guardia dai falsi addetti del gas.

Comune Castelletto avvisa della sostituzione dei contatori

E’ con un comunicato ufficiale che i responsabili del Comune di Castelletto hanno avvisato i concittadini dell’imminenza dell’intervento di sostituzione dei lettori del gas. ” Si informa la cittadinanza – scrivono dall’Amministrazione – che a far data dal 18 gennaio 2021 la società Erogasmet Spa ha avviato sul territorio comunale l’attività di sostituzione/adeguamento dei misuratori di gas metano (smart meter).

“Ecco chi sono gli addetti incaricati”

Per evitare il rischio di truffe, che purtroppo sono sempre più frequenti in zona, il Comune ha specificato come identificare gli addetti autorizzati che si presentano nelle case. “La ditta incaricata da Erogasmet – continuano dal Comune – è la Csq (Consorzio servizi qualificati) che provvederà ad avvisare gli utenti con foglio cartaceo nella buca delle lettere. Per accertarsi che chi si presenta presso l’abitazione è stato incaricato dalla ditta Csq sopra indicata è possibile contattare il comando della polizia locale (0331.971000) o la pattuglia in servizio sul territorio (329.2505436) indicando il nominativo del tecnico”.