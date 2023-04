Con il pugnale in spiaggia: condannato un trentenne a Castelletto

Mentre si trovava in spiaggia a Castelletto sarebbe stato trovato in possesso di un pugnale, un oggetto decisamente insolito e da non tenere in spiaggia. Per questo un trentenne di Castelletto è stato condannato a un mese e mezzo di carcere.

Condanna per il pugnale in spiaggia

Nei giorni scorsi il tribunale di Novara ha condannato a un mese e mezzo di carcere un trentenne di Castelletto Ticino accusato di detenzione e porto abusivo di armi. I fatti al centro del processo erano avvenuti in una spiaggia proprio di Castelletto dove il giovane, che si trovava in compagnia di altri, era stato trovato in possesso di un pugnale durante un controllo effettuato dai carabinieri.

I militari e il giudice non hanno creduto alle giustificazioni del giovane

Inutile il tentativo del legale difensore di dimostrare che quella sera il castellettese aveva con sé l’arma perché si occuperebbe di corsi di sopravvivenza. La motivazione non ha convinto il giudice che ha condannato l’imputato a una pena, seppur lieve.