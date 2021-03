Consulta giovanile di Invorio al lavoro per le preadesioni per il vaccino

Consulta giovanile di Invorio protagonista di un servizio importante per il territorio.

Consulta giovanile in prima linea per il vaccino

I ragazzi della Consulta giovanile di Invorio sono in prima linea per offrire assistenza alle persone che non hanno già fatto questa operazione attraverso il loro medico di base. Il servizio è pensato specificamente per le persone nella categoria 70-79 anni (nati tra il 1942 e il 1951).

Come si accede al servizio

Accedere al servizio è semplice. E’ necessario prendere appuntamento al numero telefonico 345.0799478 (dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì, anche per informazioni) allo scopo di evitare attese e assembramenti nel rispetto delle normative vigenti anti Covid. Inoltre chi vuole aderire dovrà presentarsi solo pochi minuti prima dell’orario concordato nella sede di Casa Curioni, in via Curioni, muniti di tessera sanitaria e numero di cellulare su cui ricevere l’sms di convocazione per il vaccino.