Controlli dei Carabinieri a Novara e Arona: sanzioni per 8mila euro

Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre il Comando Provinciale dei Carabinieri di Novara ha svolto, nel capoluogo e ad Arona, una serie di servizi di controllo del territorio finalizzato al contrasto della microcriminalità, in modo particolare riferito al consumo di sostanze stupefacenti ed alcoliche in contesti di aggregazione giovanile.

I controlli

Il dispositivo ha visto impegnati, oltre a militari del Reparto Operativo e delle Compagnie di Novara ed Arona, anche personale del N.A.S (Nucleo Antisofisticazione e Sanità) di Torino, agenti della Polizia Annonaria e unità cinofile della Polizia Locale di Novara.

Le attività svolte hanno prodotto l’auspicato risultato considerando che è stata arrestata una persona in esecuzione di una misura cautelare per un precedente reato e la segnalazione in stato di libertà di altri 12 soggetti per la presunta commissione di vari reati comprendenti la ricettazione, la guida in stato di ebbrezza, la detenzione di sostanze stupefacenti e l’inottemperanza all’ordine di espulsione dal territorio nazionale.

Durante i controlli sono state anche ritirate due patenti di guida e nel corso delle verifiche di alcuni esercizi commerciali sono state comminate sanzioni amministrative in violazione delle norme igienico sanitarie per circa 8.000 €.