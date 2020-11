Cordoglio a Massino Visconti per Gianpaolo Rossi: aveva solo 55 anni

E’ morto a soli 55 anni Gianpaolo Rossi, titolare di un’azienda agricola e masseria a Massino Visconti.

Massino Visconti: addio a Gianpaolo Rossi

E’ stata una notizia che si è sparsa in fretta per Massino Visconti e anche oltre i confini del paese, quella della morte di Gianpaolo Rossi, titolare dell’omonima azienda agricola e masseria della quale era molto orgoglioso. L’uomo è morto all’alba di sabato 31 ottobre, dopo che la sua tempra era stata indebolita da alcune patologie che negli ultimi periodi lo avevano costretto al ricovero in ospedale. Era stato dimesso da qualche tempo, e sembrava che le sue condizioni stessero migliorando, ma purtroppo non è stato così: aveva 55 anni. Rossi è stato assistito fino all’ultimo dalla mamma Itala e dalla compagna Barbara. La famiglia, già provata dalla recente morte del padre di Gianpaolo, Giovanni. Gianpaolo, dopo la morte del padre, era rimasto solo a condurre l’azienda agricola di famiglia. Un’azienda con un centinaio di mucche che lo occupava ogni ora e ogni giorno dell’anno. Oltre all’impegno dell’azienda Gianpaolo era anche titolare dell’agriturismo «La Masseria» con annesso caseificio per la produzione del formaggio. Di questa sua seconda attività, era molto orgoglioso anche perché era riuscito a realizzare un sogno dopo anni di sacrifici e tribolazioni. Molti amici e conoscenti lo ricordano ed anche i suoi coscritti di Massino hanno voluto testimoniare la loro amicizia e vicinanza con un’offerta alla Madonna di San Salvatore. Gianpaolo lascia figlio Jhonatan, la compagna Barbara, la mamma Itala e la sorella Antonella, con il marito Bruno e il nipote Tommaso.

Il funerale è stato celebrato martedì 3 novembre alle 14,30.