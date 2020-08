Coronavirus a Castelletto 1 positivo e 15 persone in isolamento

Coronavirus a Castelletto: il sindaco Massimo Stilo ha inviato ai cittadini un video per illustrare la situazione attuale in paese.

Coronavirus a Castelletto: c’è un positivo

E’ dei giorni scorsi il video con il quale il sindaco castellettese Massimo Stilo ha informato i suoi concittadini sullo stato dei contagi in paese. “Abbiamo un positivo e 15 persone in quarantena. Dopo che abbiamo registrato un netto miglioramento negli scorsi mesi, probabilmente in corrispondenza della ripresa del lavoro, del ritorno dalle vacanze, qualche segnale di ripresa sta tornando. Lancerei quindi un messaggio per stare attenti e limitare le possibilità di contagio”.

L’appello del sindaco

Siamo riusciti ad affrontare bene la situazione – ha aggiunto Stilo – non lasciamoci prendere dall’essere troppo liberi. Rispettiamo sempre le tre regole di base: utilizzare sempre le mascherine, lavarsi spesso le mani ed evitare gli assembramenti rispettando le regole del distanziamento sociale”.