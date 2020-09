Coronavirus a Castelletto: 4 asintomatici e 31 persone in quarantena

Coronavirus a Castelletto: i positivi al tampone sono ancora 4, lo ha annunciato il sindaco in un messaggio ai cittadini.

Coronavirus a Castelletto: la situazione

E’ stato pubblicato in un messaggio video a cura del sindaco Massimo Stilo l’ultimo aggiornamento riferito alla situazione dei contagi da Coronavirus a Castelletto. Le persone risultate positive al tampone per il Covid-19 in paese risultano essere quattro. (tutte asintomatiche), 31 invece sono i cittadini in quarantena, in attesa di un tampone. “Colgo l’occasione – ha detto il primo cittadino – per esortare tutti a rispettare le misure previste per il contenimento del contagio. E quindi è ancora importante indossare la mascherina, evitare gli assembramenti e lavarsi spesso le mani”.