Coronavirus a Castelletto, i positivi sono 19: il sindaco invita a rispettare le regole

Coronavirus a Castelletto: come da tradizione il sindaco Massimo Stilo ha informato i suoi concittadini sull’andamento della curva epidemiologica con un breve videomessaggio.

Coronavirus a Castelletto: i positivi sono 19

E’ con un videomessaggio diffuso anche sui canali istituzionali del Comune che il sindaco Massimo Stilo ha informato i castellettesi sull’andamento della pandemia in paese. “I positivi al momento sono 19 – ha detto – invitiamo quindi tutti al rispetto delle regole per limitare i contagi: come l’igienizzazione delle mani e indossare la mascherina sempre. Siamo in attesa di conoscere quanto sarà stabilito dal prossimo Dpcm”.