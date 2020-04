Coronavirus a Castelletto Ticino: 13 persone contagiate in totale VIDEO

Coronavirus a Castelletto Ticino: la situazione è ferma a 13 persone contagiate in paese.

E’ con un video messaggio che il sindaco di Castelletto Ticino Massimo Stilo ha dato la notizia del numero di persone contagiate in paese: sono solamente 13, e il primo cittadino ha parlato di una “situazione in miglioramento”. Dei 13 castellettesi 2 sono ancora sotto controllo in ospedale, uno è domiciliato in un altro paese e sono 10 le persone in paese. Il primo cittadino ha ricordato anche che il 25 aprile e il 1° maggio tutti i negozi rimarranno chiusi. Nel messaggio Stilo ha ricordato l’appuntamento del 25 Aprile per celebrare l’anniversario della Liberazione dal Nazifascismo.

Ecco il messaggio del sindaco, girato nella giornata di ieri, venerdì 24 aprile: