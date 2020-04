Coronavirus a Dormelletto: aumentano i contagi alla casa di riposo e parte la task force dell’Asl

Nella prima mattina di oggi, lunedì 13 aprile, il sindaco di Dormelletto Lorena Vedovato ha pubblicato un video messaggio per aggiornare la cittadinanza sulla situazione dei contagi alla casa di riposo “Palladio”.

Nella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile (lunedì dell’Angelo), il sindaco di Dormelletto Lorena Vedovato ha pubblicato sui social un video messaggio rivolto alla popolazione dormellettese. Nel messaggio Vedovato parla del peggioramento della situazione alla Palladio, la casa di riposo dormellettese dove i casi di contagio sono aumentati nella mattinata di venerdì. “Avete dimostrato uno spirito di sacrificio senza precedenti – così Vedovato ai dormellettesi – sono orgogliosissima di voi. E’ difficile trovare un paese con tante persone che rispettano le normative come voi. In questi giorni è esploso un problema grosso nella Rsa Anni Azzurri”. “Fino a fine marzo la situazione appariva abbastanza tranquilla, ma il 4 aprile abbiamo avuto il primo caso di covid-19 nella struttura sanitaria. Ho subito chiamato il direttore di struttura, e abbiamo stabilito di richiedere all’Asl il tampone per tutti gli ospiti e il personale della Rsa”. La risposta “è stata tempestiva – continua Vedovato – martedì tampone a tutti tra martedì e mercoledì, e giovedì sera i primi risultati, più o meno rassicuranti. Venerdì mattina abbiamo visto che il numero iniziava ad aumentare, e abbiamo chiesto un’attenzione particolare per Dormelletto. Chiesto di attivare un team di medici che accede a Rsa per monitorare andamento contagio. 4 o 5 persone critiche, altri ospiti sembra stiano bene. Ma ci sono altri ospiti con tampone negativo.

Il prefetto sabato pomeriggio ha indetto una commissione per l’ordine e la sicurezza

Il sindaco ha annunciato poi che nel pomeriggio di sabato è stata indetta una commissione speciale per l’ordine e la sicurezza: “Sabato pomeriggio – così Vedovato – il prefetto ha indetto commissione provinciale per ordine e sicurezza pubblica, video conferenza con comandante provinciale carabinieri, direttore generale Asl, vice prefetto, presidente Provincia e anche direttore struttura. Si è deciso di seguire una linea precisa per maggiore tutela anche per ospiti con tampone negativo, bisogna avere attenzione particolare per non avere contagiati. Misure forti, e la nostra è una delle Rsa pilota per questo tipo di misure. Ho visto gente preparata e determinata a risolvere il problema. Rassicurazione per il paese: i casi di contagiati sono fermi da settimane, è stato aggiunto solo un caso, ma abbiamo finalmente il primo caso di persone guarite. C’è una persona ospedalizzata con condizioni stabili in miglioramento, ma le persone stanno bene”.

Di seguito il video integrale del primo cittadino di Dormelletto:

