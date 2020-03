Coronavirus: a Invorio i casi positivi salgono a 5

Coronavirus: il numero dei residenti di Invorio risultati positivi sale a 5.

Coronavirus a Invorio aumentano i casi

E’ di ieri pomeriggio la nota ufficiale con la quale il Comune di Invorio ha reso noto un aggiornamento riguardo alla presenza di persone risultate positive al Coronavirus in paese. ” I soggetti residenti in Comune di Invorio – recita la nota firmata dal commissario prefettizio, Marco Baldino – positivi al Covid-19 sono 5: 1 ospedalizzato, 1 residente non dimorante e 3 residenti e dimoranti ad Invorio e posti in quarantena”.

Le disposizioni per l’attività all’aperto

Il commissario ha colto l’occasione per ricordare anche le ultime novità introdotte dall’ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 20 marzo. “E’ vietato l’accesso ai parchi gioco e ai giardini pubblici – scrive Baldino – non è consentito svolgere attività ludica o sportiva all’aperto. Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.

