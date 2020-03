Coronavirus, a Tortona il primo Covid Hospital piemontese

Sarà l’ospedale di Tortona il primo “Covid Hospital” del Piemonte. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte.

Coronavirus, l’ospedale di Tortona riservato al ricovero di pazienti contagiati

L’ospedale di Tortona è stato interessato in questi giorni da un caso di contagio di “coronavirus covid19”, per cui risultano posti in osservazione alcuni sanitari e chiuso il Pronto soccorso. Una situazione che ha suggerito all’Unità di crisi del Piemonte di indicare proprio questo ospedale come struttura interamente riservata al ricovero di pazienti contagiati dal virus in tutto il Piemonte, rispondendo a quanto era stato espressamente richiesto ieri dal Ministero della Salute.

Gli altri pazienti ricoverati verranno gradualmente trasferiti

Nei prossimi giorni, quindi, i pazienti attualmente ricoverati all’ospedale di Tortona verranno gradualmente trasferiti in altre strutture, in modo da consentire l’utilizzo esclusivo di tutti i reparti per l’emergenza del covid19.