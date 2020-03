Coronavirus ad Arona un altro positivo

Coronavirus ad Arona: i casi positivi salgono ora a tre.

Coronavirus ad Arona

Il sindaco Alberto Gusmeroli, nella sua consueta diretta facebook delle 13, ha aggiornato sulla situazione contagi in città.

Ad Arona c’è un caso in più rispetto a ieri: salgono così a tre i positivi al Coronavirus.

Cosi il sindaco

“I positivi sono 3 mentre gli osservati 14. Ovviamente noi sappiamo chi sono e anche l’Asl. Tutti e tre sono ricoverati al Maggiore di Novara e posso dire che le condizioni non sono al momento gravi. Ricordo inoltre che da domani, lunedì 16, il Cap di Arona diventerà punto di riferimento territoriale per i malati e gli osservati che non necessitano il ricovero in ospedale”.