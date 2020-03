Coronavirus Arona: il comune distribuisce una mascherina per famiglia: 800 già in consegna.

Coronavirus Arona

“Le prime 2500 mascherine lavabili che avevamo recuperato grazie a regali di sponsor le abbiamo distribuite su un territorio vasto tra Novara e Vco, a persone in prima linea – fa sapere il sindaco Alberto Gusmeroli – Comuni, case di riposo, cassiere, Croce rossa, protezione civile, gdf, carabinieri, vigili e molte altre realtà del territorio e così la produzione di altrettante 3000 mascherine realizzate grazie a sarte e a una ditta di confezionamento di Dormelletto”.

Da oggi per tutti

“Da oggi iniziamo a distribuire grazie a volontari del Coc e all’Aib protezione civile, ad Arona, una mascherina per famiglia per fare la spesa. Cominciamo con le prime 800 che coprono circa un sesto della popolazione (tre persone medie per famiglia) e così via man mano che le bravissime “Sartine” le realizzano. Alle sarte e alla ditta di confezioni di Dormelletto di Rita si aggiungerà un altra ditta del territorio.

Le mascherine sono da lavare e riutilizzabili e sono una prima barriera all’infezione con tutti i limiti che si leggono”.