Coronavirus Arona: muore Giovanni Fava, aveva 69 anni e abitata a Montrigiasco

La città intera è rimasta sbigottita alla notizia della morte di Giovanni Fava. Milanese d’origine ma da tanti anni residente a Montrigiasco, Giovanni era conosciutissimo ad Rona. Supporter e aiuto esterno dell’amministrazione Gusmeroli, anima del Centro Incontro di via San Carlo e tra i fondatori del gruppo Facebook Sei di Arona Se.

Era uno dei tre contagiati aronesi dal terribile virus che sta facendo vittime in tutta Italia.

“Era un Amico, un grande amico della città Giovanni Fava, una persona che amava Montrigiasco, Arona, il centro anziani e che si impegnava in qualsiasi “impresa” che vedesse migliorare la città e per il bene dei cittadini.

Una persona grande che non abbisognava di avere alcuna carica altisonante per impegnarsi per gli altri. Ci sarai sempre vicino e anche per te vinceremo questa battaglia per la Tua e la nostra gente.

Ciao Giovanni”