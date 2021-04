Coronavirus Castelletto: i positivi scendono a quota 40 – il video del sindaco

Coronavirus Castelletto: il sindaco Massimo Stilo ha aggiornato il suo rapporto settimanale sui contagi, che fortunatamente sono in discesa.

Coronavirus Castelletto: numeri in calo per i contagi

Il sindaco Massimo Stilo ha diffuso ieri il consueto videomessaggio di aggiornamento sullo stato dei contagi a Castelletto Ticino. Le persone che risultano attualmente positive sono 40. Il dato è in forte diminuzione rispetto alle scorse settimane. Una persona risulta ricoverata in ospedale, 42 sono in quarantena e 9 sono in isolamento fiduciario.

Gli altri punti trattati dal sindaco

Nel suo videomessaggio, dopo aver esortato ancora una volta i cittadini a rispettare le regole anti-contagio, il sindaco ha parlato anche del passaggio in zona arancione, degli spostamenti autorizzati e delle strutture che riaprono proprio oggi. Il primo cittadino ha parlato anche della campagna vaccinale, che sta proseguendo bene al centro vaccinazioni di Varallo Pombia, che ieri ha raggiunto i 1000 vaccinati. Inoltre Stilo ha ricordato che da oggi riprendono gli orari regolari invernali della piattaforma ecologica di Borgo Ticino.