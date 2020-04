Coronavirus Castelletto, il sindaco assicura: “Nella casa di riposo stanno tutti bene”

Coronavirus Castelletto: nel suo consueto video serale il sindaco Massimo Stilo ha stilato un piccolo report della situazione in paese.

Coronavirus Castelletto: nessun allarme alla Valentino Pinoli

Il sindaco di Castelletto, Massimo Stilo, ha registrato un nuovo video (qui sotto il filmato integrale) per illustrare le novità del momento in tema di lotta al Coronavirus. “Abbiamo 11 casi di persone positive e asintomatiche. Sono tutti a casa, due non risiedono a Castelletto ma si trovano fuori paese. Tre persone sono in ospedale sotto stretto controllo e a questo punto ci tengo a dare una risposta ai tanti che mi chiedono come stanno i nostri della casa di riposo Valentino Pinoli. Stanno bene, ogni giorno mi informo sulla loro situazione ed è tutto sotto controllo”.

Dieci le persone positive nelle altre case di riposo del territorio

“Permettemi un pensiero – ha proseguito il sindaco – per le persone, sono circa 10, che sono positive e si trovano in altre case di riposo dei paesi limitrofi. Io saltuariamente mi informo con i direttori sanitari per monitorare il loro stato di salute. Siamo partiti con i buoni spesa e possiamo dire con soddisfazione che sono stati distribuiti e consegnati a tutti coloro che ne avevano diritto secondo quelli che sono i criteri stabiliti dal Cisas, l’ente preposto a determinare questo aspetto. Devo ringraziare per la distribuzione la nostra polizia locale, ma soprattutto la nostra Protezione civile Ticino 94, che è da due giorni che consegna tutti questi buoni”.

Un ringraziamento a tutti coloro che costruiscono solidarietà

“Un altro ringraziamento – ha aggiunto Stilo – lo devo fare per tutti coloro che continuano a costruire la nostra grande rete di solidarietà. Di questo sono veramente orgoglioso. Ringrazio tutti quelli che si stanno dando da fare, che si rendono disponibili, che continuano a donare attraverso l’Iban che abbiamo fornito per questa emergenza. E’ un paese unito anche per le regole stabilite per la diminuzione del contagio, ringrazio tutti per il grande senso di responsabilità”.