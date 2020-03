Coronavirus: clinicamente guariti i tre borgoticinesi

Coronavirus: Borgo Ticino tira un sospiro di sollievo. I tre borgoticinesi ricoverati a Novara sono guariti clinicamente.

E’ una buona notizia quella che questa mattina è giunta dal Comune di Borgo Ticino. E’ stato infatti il sindaco Alessandro Marchese in persona ad annunciare che i tre borgoticinesi ricoverati all’ospedale Maggiore di Novara sono clinicamente guariti. Resteranno comunque in quarantena per qualche giorno per evitare il rischio di contagio di altri pazienti. I risultati delle analisi dell’Istituto superiore di Sanità, che dovrebbero determinare se i componenti della famiglia erano effettivamente affetti da Coronavirus, non sono però ancora arrivati.

L’annuncio del sindaco

“Stanno bene e sono clinicamente dichiarati guariti dall’Asl i tre casi di Borgo Ticino – scrive Marchese – sono molto contento e li ho sentiti telefonicamente. A parte il capofamiglia che ha avuto qualche giorno fa un po’ di febbre, la madre e il bambino sono asintomatici da giorni: dovranno osservare comunque la quarantena prevista dai protocolli medici. Non sono ancora pervenuti i risultati del controtest. Tutte le persone che sono venute a contatto con loro sono state raggiunte dalla ASL e sono stati già da giorni presi i provvedimenti del caso. Tutto sta andando per il meglio e vi invito nuovamente a mantenere la calma”.