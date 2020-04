Coronavirus Dormelletto: in tre giorni da 9 a 68 casi.

Coronavirus Dormelletto

Un aumento esponenziale di casi di Coronavirus a Dormelletto. Se infatti Il bilancio di giovedì 9 aprile era di nove casi positivi quello di domenica 12 è di ben 68.

Il numero elevato è presumibilmente dovuto ai tamponi eseguiti all’interno della casa di riposo Palladio. Il sindaco di Dormelletto Lorena Vedovato infatti specifica che molti dei positivi non sono residenti in paese ma presenti in casa di riposo.