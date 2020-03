Coronavirus due casi positivi ad Arona: il Cap sarà punto di riferimento territoriale.

Il sindaco Alberto Gusmeroli nella consueta diretta su Facebook ha informato i cittadini che ad Arona si sono registrati due casi di positività al Coronavirus “Le due persone sono ricoverate all’ospedale Maggiore di Novara”.

Rispettare le regole e mantenere la calma

“Ce lo aspettavamo e non è una situazione drammatica. Siamo ottimisti. Chiunque è stato in contatto con queste due persone è stato già isolato. Informo inoltre che il Cap di Arona da lunedì sarà punto di riferimento territoriale per il Covid-19: sarà una struttura dedicata a chi è a casa per le due settimane o i 40 giorni di isolamento o per chi è risultato positivo ma non necessita il ricoverato in ospedale. Mi raccomando: non uscite se non per motivi lavorativi o di necessità”.