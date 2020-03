Coronavirus Invorio: due casi positivi

Si conferma che nel Comune di Invorio al momento sono due i casi di soggetti risultati positivi al COVID-19: uno residente e dimorante, l’altro residente ma al momento non dimorante.

Coronavirus Invorio

A darne notizia il Commissario Marco Baldino. “E’ stata prontamente attivata la quarantena sia per i soggetti positivi che per i famigliari conviventi sotto il controllo dell’ASL competente e la vigilanza del Comune.

L’Amministrazione Comunale tutta, a cominciare dal sottoscritto, è in costante contatto con l’Autorità Sanitaria ed i Comandi di Polizia per la corretta applicazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria.

L’evoluzione della situazione epidemiologica e la necessità di impedire ogni occasione di assembramento hanno portato alla sospensione dei mercati per tutte le attività, alimentari e non. Per questo, fino al 18 aprile 2020 sono sospesi sia il mercato del lunedì mattina che quello quindicinale del sabato mattina.

Parimenti, per la medesima necessità, è stata differita a data da destinarsi la celebrazione dei Martiri di San Marcello, già organizzata per il prossimo 28 marzo.

“State a casa”

“Si raccomanda ancora una volta ai Cittadini Invoriesi di attenersi alle misure di prevenzione del contagio, restando a casa o uscendo, muniti di autodichiarazione, secondo il nuovo modello in vigore da ieri, e che si può scaricare sia dal sito del Ministero dell’Interno che dal sito di molti quotidiani, solo per necessità, lavoro, motivi di salute o per fare rientro nella propria abitazione”.