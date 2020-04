Coronavirus Invorio: i positivi sono saliti a 49: alla Medana 38 contagi

Coronavirus Invorio: dopo che sono stati accertati gli esiti dei tamponi alla casa di riposo della Fondazione Medana a Invorio il numero dei contagi è salito sensibilmente.

Coronavirus Invorio: i positivi accertati sono 49

Gli ultimi dati ufficiali sull’emergenza Coronavirus sono stati condivisi dal Comune con un bollettino del 14 aprile. E da allora, sebbene il sito di monitoraggio regionale dica che i casi accertati sono “solo” 43, i dati comunali non risultano invece invariati: 49 contagi. Un numero che sicuramente preoccupa, ma che è schizzato verso l’alto in seguito ai tamponi eseguiti alla casa di riposo della Fondazione Medana.

I contagi alla Medana sono 38

Secondo il bollettino i residenti dimoranti attualmente in quarantena erano 4. 6 erano invece quelli ricoverati in ospedale, 1 il residente positivo dimorante in un altro comune, e 38 i casi positivi accertati alla Medana. “L’esito del tampone sugli ospiti – scriveva il commissario prefettizio Marco Baldino – ha incrementato notevolmente il numero dei soggetti positivi residenti nel Comune. La situazione è stata da subito vagliata e fatta oggetto, nel pomeriggio di sabato, di apposita riunione svoltasi in Prefettura alla presenza del viceprefetto vicario e del sottoscritto. e alla quale hanno partecipato in videoconferenza l’Unità di crisi della Regione Piemonte, il direttore e il Commissario straordinario dell’Asl Novara, le forze dell’ordine e la Direzione della Rsa Medana”.

Le misure di contenimento utilizzate finora

“La Rsa – prosegue il commissario – ha da subito attuato misure di distanziamento tra gli ospiti risultati positivi e l’esiguo numero di ospiti negativi, adottando un piano che prevede l’isolamento di questi ultimi, pur nella stessa struttura. Ha inoltre redatto una dettagliata relazione a beneficio del Prefetto, dell’Asl e della Regione, nella quale è evidenziata la situazione particolare e le strategie da attuarsi nell’immediato. A breve si conoscerà il risultato del tampone effettuato sul personale addetto alla struttura”.

Un messaggio di speranza per il futuro

Nella sua lettera, il viceprefetto conclude il discorso riportando anche una notizia positiva. “Infine sono lieto di potervi comunicare una notizia positiva: la registrazione di due nuovi nati nel nuovo Comune. Un messaggio di speranza per la nostra comunità e per il nostro paese. Con questa luce, all’interno di tanto buio, mi sento sempre più convinto nel lasciarvi con il nostro: Resilienza, Resistenza, Ripartenza”.