Coronavirus, la diretta Facebook di Alberto Gusmeroli: “Un caso a Cavallirio”

Continua la narrazione dell’emergenza causata dal Coronavirus sul territorio: dopo il video messaggio di Sergio Bossi dal Comune di Borgomanero anche il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli in una diretta Facebook ha fatto il punto della situazione.

Uno degli ultimi casi di contagio da Coronavirus riguarderebbe una persona residente a Cavallirio. Lo ha comunicato il sindaco di Arona, il deputato leghista Alberto Gusmeroli, nel corso di una diretta Facebook avvenuta pochi minuti fa sulla sua pagina social.

I tre casi di Borgo Ticino sono guariti, e la situazione si è così risolta. Ci sono casi in provincia di Novara – ha spiegato Gusmeroli – mi hanno chiesto se fosse vero un caso segnalato in zona: effettivamente c’è un caso in particolare che è a Cavallirio. Si tratta di una persona non giovane. All’esame del tampone è risultata la sussistenza del Coronavirus. La persona è stata trasferita ad Asti. In provincia di Novara rimangono ancora 100 persone a casa sotto sorveglianza per 14 giorni, ma non ci sono particolari criticità, queste persone devono solamente stare in isolamento. Ad Arona no casi ma neanche isolamenti.