Coronavirus nelle Rsa: a Invorio zero casi da oltre un mese

Coronavirus nelle Rsa: la situazione di Invorio sembra essere positiva dopo l’allarme scattato questa primavera alla Medana.

Coronavirus nelle Rsa: zero contagiati alla Medana

Ad aprile, nella fase più critica dell’emergenza, sembrava non esserci pace per gli anziani ospiti della Rsa della Fondazione Medana di Invorio, ma ora a distanza di qualche tempo, la situazione è decisamente migliorata. “Da più di un mese ormai – spiega il presidente della Fondazione, Dario Piola – non abbiamo registrato più casi positivi al Covid-19. Abbiamo fatto un tampone a tutti gli ospiti e anche al nostro personale e tutti sono risultati negativi”.

“Saremo pronti a ogni evenienza”

Il presidente della Fondazione si dice pronto ad affrontare i prossimi mesi. “Per quanto riguarda le visite dei parenti – prosegue Piola – anche nella fase più drammatica dell’emergenza abbiamo tenuto aperto il canale delle videochiamate e di Whatsapp. Ora, da circa 15 giorni, è possibile anche effettuare delle visite in presenza. Purtroppo nulla sarà più come prima, soprattutto per strutture come la nostra, che abbiamo sempre avuto l’ambizione di chiamare “casa di non riposo” per la vivacità dell’ambiente e per l’apertura sempre dimostrata nei confronti del mondo esterno. Se prima i nostri ospiti potevano uscire ogni volta che volevano e avevamo continue visite di complessi e altri gruppi di intrattenimento, ora la situazione è molto cambiata. Insieme dovremo cercare di costruire una nuova normalità, anche con i nuovi inserimenti che stiamo registrando in questi giorni. E noi abbiamo fatto il primo passo investendo molto sul personale e sui dispositivi di protezione individuale. Speriamo vivamente di non dover fronteggiare una seconda ondata, ma in ogni caso saremo pronti a qualsiasi evenienza”.