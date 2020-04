Coronavirus Oleggio Castello: ancora tre positivi, si tratta di persone in casa di riposo.

Coronavirus Oleggio Castello

“Speravo di non dover fare ulteriori comunicazioni fin dopo le festività pasquali – scrive il sindaco Marco Cairo su facebook – Purtroppo ieri tre Oleggesi, con domicilio in una casa di riposo, sono risultati positivi al tampone oro-faringeo. Come già sottolineato attualmente la situazione tragica riguarda specialmente il personale socio-sanitario e gli ospiti in residenze per anziani. La situazione in alcune case di riposo è drammatica per il contagio instauratosi tra le persone partecipanti a vario titolo alle attività che vengono tenute.

Sappiamo che tutto è arrivato inaspettato , ma sarà necessario ricostruire una rete territoriale che possa permettere standard adeguati di sicurezza sia per gli operatori , sia per gli assistiti. Questa è un’epidemia subdola perchè basta una minima disattenzione per farla ripartire. Il procrastinare il blocco fino a Maggio è doveroso in quanto una seconda ondata di contagi sarebbe più violenta della prima.

La consegna delle uova

“Dopo queste negative notizie non possiamo che consolarci con le splendide foto di piccoli oleggesi, che alcuni di voi hanno postato regalandoci un momento di serenità ed orgoglio per quello che tutto il paese sta facendo per non lasciare nessuno in qualsiasi tipo di difficoltà. Non possiamo stancarci di ricordare che la mobilitazione che c’è stata da parte di cittadini, associazioni, industrie locali ci ha messo nelle condizioni di fare tutto il necessario”.