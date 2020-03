Coronavirus positivi un castellettese e un agratese

Coronavirus, in serata l’annuncio di due nuovi casi di contagio: uno a Castelletto e uno riferito a un agratese che però non è domiciliato in paese.

Coronavirus: altri due casi

Gli annunci sono arrivati a distanza di poche ore dai sindaci dei due paesi. Ci sono stati due casi di contagio da Coronavirus riferiti a persone che risultano residenti rispettivamente a Castelletto e ad Agrate Conturbia. “Buonasera a tutti – ha detto il sindaco castellettese Massimo Stilo nel suo videomessaggio, riportato anche qui sotto – oggi 18 marzo ho ricevuto una comunicazione ufficiale da parte di Asl. A Castelletto c’è stato un caso positivo al Coronavirus. Le persone che sono venute a contatto con questa persona sono già state informate dagli enti preposti e la situazione è sotto controllo”. Il primo cittadino ha anche ricordato che stare a casa è l’unico modo per impedire che il contagio si espanda ancora.

Un secondo caso agratese

Poco più tardi un altro annuncio, questa volta da Agrate Conturbia. “Prima che qualche giornale dia la notizia – ha scritto il primo cittadino, Simone Tosi – ve la do io, ufficialmente abbiamo un caso di Covid-19, la persona risulta residente ad Agrate Conturbia ma domiciliato altrove, non è qui da più di un mese. State a casa grazie!”.