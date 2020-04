Coronavirus primo positivo a Paruzzaro e due nuovi casi a Castelletto

Coronavirus primo caso positivo a Paruzzaro e due nuovi a Castelletto.

Coronavirus

Quello che si sta cercando di evitare sta invece, forse, accadendo. C’è più gente in giro, nonostante i controlli, e il timore, da più parti, è che i numeri leggermente in calo a livello nazionale facciano “rilassare” di più le persone che tendono a non rispettare le regole.

”Dobbiamo stare a casa” a ribadito il sindaco di Castelletto Ticino Massimo Stilo annunciando due nuovi casi positivi in paese. Ed è delle ultime ore anche il primo positivo registrato a Paruzzaro: ha qualche sintomo ma mi trova presso la sua abitazione in isolamento.