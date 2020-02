Coronavirus, sindaco Borgo Ticino: “La famiglia non frequenta il paese”

Coronavirus, il sindaco di Borgo Ticino Alessandro Marchese: “La famiglia non frequenta il paese”.

Coronavirus

Il primo cittadino di Borgo Ticino Alessandro Marchese interviene sul caso delle tre persone risultate positive a un primo test sul Coronavirus (in attesa di conferma dall’Istituto Spallanzani).

Il sindaco invita i residenti alla calma e fa sapere che la famiglia in questione, padre madre e figlio minorenne, pur vivendo nel paese non lo frequentano: anche il bimbo frequenta una scuola non in provincia di Novara. “Non hanno neanche partecipato al carnevale dello scorso weekend – spiega – La loro attività lavorativa viene svolta in Lombardia. In merito alle loro condizioni di salute posso dire che stanno bene, non hanno problemi se non influenza. Rimaniamo in attesa, manteniamo la calma e seguiamo le precauzioni già in vigore”.