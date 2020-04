Coronavirus un morto ad Arona, due positivi a Borgo Ticino e un guarito a Oleggio Castello.

Negli ultimi due giorni il bollettino medico nell’aronese ha fatto registrare un decesso ad Arona, due nuovi positivi a Borgo Ticino, nessun nuovo contagio a Castelletto e un guarito a Oleggio Castello.

“Una buona notizia, un piccolo spiraglio: a Oleggio Castello i positivi sono diminuiti di una unità, siamo passati da 9 a 8. Le persone isolate a domicilio sono in costante miglioramento, il percorso è lungo con prospettive più che incoraggianti.

Riguardo alla grave situazione delle residenze per anziani ieri ho appreso che i tamponi eseguiti ad Arona sono tutti negativi, mentre a Meina e Paruzzaro non ci sono situazioni sospette. Penso non sia solo frutto del caso, ma dovuto a una gestione del personale e degli ospiti decisamente oculato.

L’effetto di blindatura sul nostro territorio sta dando quindi risultati positivi. Non dobbiamo mollare la presa, è un ulteriore sacrificio, ma dobbiamo continuare così”.