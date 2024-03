Corre in autostrada a Meina brandendo un bastone di ferro: inseguito e arrestato

Nell’ambito delle attività volte alla prevenzione e al contrasto dei fatti illeciti sulle arterie autostradali, la Sezione Polizia Stradale di Novara – Sottosezione di Romagnano Sesia nella giornata del 6 marzo ha fermato un individuo a Meina

I fatti

In particolare, durante un ordinario servizio di vigilanza stradale, gli agenti della Sottosezione Polstrada di Romagnano Sesia, nei pressi della A/26 tra lo svincolo di Meina e la Barriera Lago Maggiore, notavano un uomo correre lungo la corsia d’emergenza brandendo un bastone di ferro.

Immediatamente, gli agenti intimavano alla persona di fermarsi ma la stessa, alla vista della pattuglia, senza alcuna esitazione, attraversava più volte l’intera carreggiata, tentando invano di scavalcare la recinzione autostradale per poi dileguarsi nella zona boschiva adiacente.

Le pattuglie, al fine di salvaguardare l’incolumità degli utenti della strada e dell’uomo, riuscivano a raggiungerlo e ad immobilizzarlo nonostante la resistenza attiva e violenta dello stesso.

L’uomo, trovato in possesso, a seguito di perquisizione, di 36,1 g di Hashish, 44,7 g di eroina, 12 g di cocaina e di 1500 euro in contanti, veniva tratto in arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.