Corrente interrotta domani a Castelletto: ecco dove

Corrente interrotta domani in alcune strade di Castelletto: ecco quali sono le vie interessate dai lavori.

E’ con un manifesto ufficiale, diffuso anche sul sito del Comune, che Enel distribuzione ha avvisato della possibilità che domani, mercoledì 27 maggio, si verifichino disagi per i cittadini. Un’interruzione di corrente elettrica è infatti prevista per domani mattina a causa di alcuni lavori sulla rete. Le vie interessate sono Glisente (civici dal 22 al 26, da 26 bis a 28, da 34 a 36/d, da 36/f a 40, da 44 a 48, da 48b a 54, da 58 a 60h, da 64 a 70, 82b e poi dal 7 al 21, 25 da 31, a 31/a, da 31 i a 33, da 37 a 39, 39/c, da 43 a 53, da 61 a 63, da 67 a 69, sn), Campagnola (civici 1 e 5, sn) e via Pianella (civico 2).

Le raccomandazioni di Enel

“Durante i lavori – si legge nella nota del distributore – l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori”.