Corso sulle Mappe Mentali con Claudio Tessarolo

In collaborazione con le associazioni non a scopo di lucro Idrovolo di Sesto Calende (divulgazione del volo in tutte le sue forme), Unbreackfast di Milano (aiuto ai Manager nella ricerca di una nuova occupazione ) e Rinascita Digitale (formazione gratuita online) un corso sulle Mappe Mentali.

L’appuntamento

Il corso, organizzato da Claudio Tessarolo di Castelletto Ticino, sarà gratuito ed ha la finalità di accrescere la conosenza di questa potente tecnica di apprendimento.

Si svolgerà mercoledì 10 e 17 Giugno sulla piattaforma Zoom.