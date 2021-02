Covid a Castelletto: 19 i positivi. Ecco le parole e il video del sindaco

Covid a Castelletto: i positivi attualmente presenti in paese sono 19, due le persone ricoverate in ospedale.

Covid a Castelletto: il sindaco Stilo manda un video a tutti i cittadini

Quella dei videomessaggi di aggiornamento è diventata ormai una vera e propria tradizione per il sindaco Massimo Stilo e per tutti i castellettesi. L’ultimo aggiornamento risale alla giornata di ieri, domenica 31 gennaio. “Ad oggi la situazione è nettamente migliorata – ha detto il sindaco Massimo Stilo – 19 persone sono positive, abbiamo due persone ricoverate in strutture ospedaliere e 9 in quarantena”.

L’appello a mantenere alta l’attenzione sulle misure di sicurezza

Come sempre, il primo cittadino ha poi esortato i suoi concittadini a mantenere alta l’attenzione sulle misure di sicurezza personale. “E’ sempre molto importante – ha detto infatti il sindaco – mantenere la distanza sociale di almeno un metro, usare la mascherina, igienizzarsi spesso le mani ed evitare l’assembramento. Da domani (oggi per chi legge) diventiamo zona gialla”