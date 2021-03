Covid a Castelletto: i positivi sono 69, il video del sindaco

Covid a Castelletto: il sindaco Massimo Stilo informa i cittadini sullo stato dei contagi.

Covid a Castelletto: i positivi scendono a 69

E’ con un videomessaggio diffuso sui social network che il sindaco castellettese Massimo Stilo ha informato i suoi concittadini sullo stato dei contagi in paese. Rispetto al picco raggiunto nelle scorse settimane, quando i positivi erano diventati 74, il numero totale dei contagi è diminuito. “Attualmente – ha detto il sindaco nel suo video diffuso ieri sera – abbiamo 69 positivi, 80 persone in quarantena e 7 in isolamento fiduciario”.

L’importanza del rispetto delle regole

Nel ricordare ai concittadini le implicazioni del passaggio in zona rossa, Stilo ha esortato ancora una volta i castellettesi a rispettare le norme anti contagio. “E’ ancora più importante rispettare le regole che ci siamo dati – ha detto – avere sempre con sé la mascherina, garantire la distanza sociale di almeno un metro, igienizzarsi spesso le mani”.