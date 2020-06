Croce rossa Arona raccoglie 300 chili di alimenti per i bisognosi

Croce rossa Arona ha organizzato una nuova iniziativa benefica al Bennet di Castelletto.

Croce rossa Arona in prima fila per solidarietà

Anche nella difficoltà, la solidarietà non si ferma. Sono stati 300 i chili di cibo e generi di prima necessità da destinare alle famiglie bisognose della zona che la Croce rossa di Arona ha raccolto durante la giornata di sabato 6 giugno al supermercato Bennet di Castelletto Ticino, aderendo all’iniziativa lanciata dal Comitato regionale Piemonte. “Anche in quest’occasione non è mancata la generosa partecipazione da parte della popolazione – commenta soddisfatta Gianna Castaldi, delegato Area 2 Cri Arona – Tutte le persone cui abbiamo consegnato all’ingresso la borsa dedicata alla raccolta, non hanno mancato di riconsegnarla piena, o comunque con almeno un paio di provviste all’uscita, perché è il caso di dirlo, anche un piccolo contributo ha sempre un grande valore. A nome di Croce rossa ringrazio i numerosi volontari, molti dei quali del gruppo giovani, che hanno collaborato all’iniziativa, grazie di cuore anche alla direzione e al personale di Bennet per la grande disponibilità e collaborazione”.

I 300 chili di cibo raccolto saranno distribuiti sul territorio

Quanto raccolto è stato immediatamente distribuito alle diverse associazioni e parrocchie che il comitato aronese abitualmente assiste. Il direttivo della Cri Arona ricorda infine che è possibile consegnare in qualsiasi momento generi di prima necessità non deperibili, rivolgendosi alla loro sede di Via General Chinotto ad Arona.