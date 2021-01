Curiosità: il primo bimbo nato in Argentina è venuto alla luce all’ospedale Lago Maggiore

Una coincidenza, il destino.. certamente una <combinazione> che fa sorridere e scalda il cuore.

Aaron

L’aronese doc Piero Guazzoni, che ha diversi contatti con l’Argentina, ha scoperto una curiosità che lega Arona con un comune dall’altra parte del mondo. <I miei amici argentini della provincia di Neuquen mi hanno detto che il primo bimbo nato in Argentina nel 2021 è venuto alla luce nell’ospedale che si chiama “Lago Maggiore” e si chiama Aaron. Anagrammando tali lettere salta fuori la parola “arona”. Questa notizia, per me, ha dell’incredibile. Propongo all’amministrazione di Arona di rendere questo bimbo cittadino onorario della nostra città. Mi sto informando sul modo per contattare la famiglia, papà Damian Olivares e mamma Diana Gonzàlez Morales a cui, per ora, vanno le nostre congratulazioni>. Il vicesindaco Alberto Gusmeroli, sempre molto attento a queste <curiosità>, si è già interessato alla questione.