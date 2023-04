Dagnente furto nella villa di un noto imprenditore: arrestato un ragazzo

Nella notte del 9 aprile, a seguito della segnalazione di una ditta di vigilanza, i militari della locale Radiomobile, unitamente al personale della Stazione Carabinieri di Arona, hanno tratto in arresto un soggetto di etnia Rom, classe 2003, per tentato furto aggravato ai danni di un noto imprenditore di Arona.

I fatti

In particolare verso le ore 22:20, le pattuglie si dirigevano verso la villa dell'imprenditore, ubicata nella frazione Dagnente di Arona.

I militari una volta giunti sul posto notavano due soggetti che alla loro vista, dopo aver scavalcato il muro di cinta, si davano alla fuga. Rincorsi dagli agenti, nelle vie limitrofe, uno dei due veniva raggiunto e bloccato con la refurtiva. Il soggetto bloccato veniva accompagnato in caserma e dichiarato in arresto per tentato furto aggravato. La refurtiva recuperata veniva riconsegnata all’avente diritto.

Sono in corso indagini per risalire all’identità dei complici.