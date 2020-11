Denuncia shock del sindaco Vedovato: ”Perseguitata da due anni con minacce di morte”

È un video di denuncia e di coraggio quello messo in rete oggi dal sindaco di Dormelletto Lorena Vedovato. Il primo cittadino racconta di essere perseguitata da due anni da un uomo che è arrivato a minacciarla di morte.

Video denuncia

“Questo è un video delicato a livello personale” Si apre così, con una confessione a cuore aperto e sofferta, il video diffuso su Facebook del sindaco di Dormelletto Lorena Vedovato.

“Sono due anni che una persona ha messo in atto un moto ossessivo e persecutorio nei miei confronti. All’inizio erano mail con offese irripetibili e pesanti. Nel tempo la situazione è peggiorata e ho ricevuto minacce di morte.

Ho preso precauzioni e ho dovuto anche cambiare le mie abitudini quotidiane. Ho parlato con le autorità competenti ma aimè non c’è stato seguito concreto e questa persona, ben conscia, ha continuato dicendomi: HAI VISTO? IO POSSO FARE QUELLO CHE VOGLIO”.

”Io non ci sto”

“Io non ci sto a vivere così, non ci sono ancora strumenti a livello legale che vadano ad aiutare in queste situazioni.

Non ci sto a vedere la mia foto vicino a una bara come è successo adesso.

Quindi l’appello che faccio è di ragionare sempre con la vostra testa. Quando persone diffamano quando dicono cose non veritiere, gli altri devono saper ragionare. I social non possono essere la toilette del mondo e anche i gruppi di whatsapp vanno a creare fuochi violenti.

Adesso (riferendosi all’emergenza Covid) la mia priorità è la vostra salute anche se da due anni sto convivendo con questo incubo.

Non si può andare oltre alle critiche, ci deve essere sempre un limite. Tante donne sono nella mia stessa condizione”.

La nostra solidarietà e vicinanza

Al sindaco Lorena Vedovato, donna forte, impegnata e dal cuore grande, nonché sempre disponibile con la redazione del Giornale di Arona ogni qualvolta abbiamo avuto necessità di confronto su vari temi cittadini, va tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza.

QUI IL VIDEO DEL SINDACO.