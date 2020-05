Diminuiti i casi positivi a Castelletto: ci sono solo 6 asintomatici – VIDEO

Diminuiti i casi positivi al Covid-19. A Castelletto in questo momento gli asintomatici segnalati sono 6.

Diminuiti i casi positivi

La bella notizia, alla vigilia della riapertura di molte attività commerciali, l’ha data il sindaco Massimo Stilo nel suo videomessaggio di ieri sera, domenica 17 maggio. “Vi do l’aggiornamento con la situazione a oggi, 17 maggio – ha detto – siamo in netto miglioramento. Siamo diminuiti ulteriormente: in questo momento gli asintomatici sono sei, a casa e stanno bene. In più ci sono tra i positivi gli 8 nostri residenti nelle case di riposo dei paesi limitrofi”.

Arriva la seconda tranche dei buoni spesa

“La seconda informazione che volevo darvi – ha detto il sindaco, prima di concentrarsi sulle misure da osservare per l’inizio della fase 2 – riguarda la seconda tranche dei buoni spesa. Ne hanno fatto richiesta circa 100 nuclei famigliari. Domani (lunedì 18 maggio) il Cisas ci fornirà il quadro su chi ne ha diritto e martedì dovremo riuscire a distribuire finalmente questa seconda tranche di buoni spesa. E’ stato fatto un grande lavoro con le circa 10mila mascherine che la Regione Piemonte ci ha donato per tutti i residenti. Le abbiamo consegnate a tutti i nostri cittadini e questo è stato frutto di un grande lavoro di squadra, fatto da me, dalla mia giunta, da alcuni dipendenti comunali che hanno aiutato anche fuori dall’orario di lavoro. E dal grande lavoro di distribuzione casa per casa fatto dalla polizia locale e dalla Protezione civile, che non smetterò mai di ringraziare”.