Discarica abusiva sequestrata a Borgo Ticino

Gestore denunciato

Operazione dei carabinieri forestali di Oleggio: denunciato il responsabile.

Discarica abusiva sequestrata

La stazione carabinieri forestale di Oleggio, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha individuato in comune di Borgo Ticino, una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi: batterie d’auto, plastiche, metalli, materiali contenenti amianto, pneumatici, macerie da demolizioni e rifiuti da apparecchiature elettriche per un totale di circa 3.000 metri cubi.

I rifiuti erano stipati sia all’aperto direttamente sul terreno sia all’interno di 5 capannoni posti sull’area interessata. L’intera superficie di circa 7.000 mq ed i capannoni sono stati posti sotto sequestro preventivo dai militari.

Il gestore del sito è stato individuato e denunciato a piede libero alla procura della repubblica di Novara per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Il Gip del tribunale di Novara ha convalidato il sequestro. Proseguono ora gli accertamenti per individuare l’origine dei rifiuti.

L’attività si inserisce all’interno di mirati controlli dei carabinieri forestali volti alla repressione dello scellerato fenomeno dell’abbandono di rifiuti e realizzazione di discariche abusive sul territorio della provincia.