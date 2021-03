Domato l’incendio al Bosco Solivo di Borgo Ticino

Domato l’incendio che ha interessato per un giorno intero l’area naturale del Bosco Solivo a Borgo Ticino.

Domato l’incendio a Borgo Ticino

Ci sono volute molte ore e l’impiego di una quantità importante di uomini e di mezzi per avere ragione del vasto incendio che giovedì 25 marzo è scoppiato nell’area naturalistica di Borgo Ticino, all’interno del Bosco Solivo. Le segnalazioni riguardanti le fiamme nel bosco sono giunte da alcuni cittadini che hanno avvistato il fuoco e l’allarme è stato lanciato il più presto possibile. L’odore di fumo si sentiva anche dai paesi vicini.

L’intervento dell’Aib e dei vigili del fuoco

Sul posto per le operazioni di messa in sicurezza sono intervenuti immediatamente gli uomini della squadra Aib del paese e i vigili del fuoco. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio. “Si comunica che si sono concluse le operazioni di bonifica dell’incendio occorso nella giornata di ieri 25.03.2021 – ha scritto il sindaco Alessandro Marchese sulla pagina Facebook del Comune – Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’accaduto. Ringrazio per la tempestività dell’intervento, il comando Vigili del Fuoco distaccamento di Arona e tutte le squadre Anti Incendio Boschive intervenute, che hanno scongiurato il peggio. Un ringraziamento particolare alla squadra AIB di Borgo Ticino e a tutti gli affezionati della Riserva Naturale del Bosco Solivo che hanno collaborato”.