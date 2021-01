Don Fabrizio ai castellettesi: “Attenti alle truffe porta a porta”

Don Fabrizio Corno ha lanciato un appello ai castellettesi affinché non cadano nella trappola dei truffatori porta a porta.

Don Fabrizio mette in guardia i castellettesi

E’ con un post condiviso sulla pagina ufficiale Facebook della parrocchia che il parroco castellettese don Fabrizio Corno ha voluto mettere in guardia i suoi concittadini da un tentativo di truffa segnalato nei giorni scorsi in paese. Il sacerdote ha invitato tutti a non fidarsi di chi si presenta alla porta di casa chiedendo soldi nel suo nome e per conto della parrocchia.

Il testo del messaggio

Ecco l’appello lanciato dal sacerdote: “Mi hanno appena segnalato che questa mattina due persone (un uomo e una donna) hanno suonato ad alcuni campanelli per una presunta raccolta di soldi per aiutare i poveri da parte del sottoscritto come Parrocchia… Ovviamente è una TRUFFA … Nessuno farà mai da parte della parrocchia un porta a porta per raccogliere offerte !!! Segnalate subito la cosa alle forze dell’ordine, mi raccomando !!! Grazie!”.